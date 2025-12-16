IKEAでお馴染みの「スウェーデン」は、犬に対する福祉事業が充実しており、犬も人もストレスなく暮らせるように工夫されているのだとか。例えば、毎日お散歩(運動)させることも法律で決められているんです。そんなスウェーデンの犬の飼育事情について、スウェーデン大使館公式がポストした内容に驚きの声があがっています。スウェーデンでは、犬を6時間以上ひとりにしてはいけないため、犬の保育園があります.ブステルと親友ハーリ