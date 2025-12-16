阪神は１６日、オフィシャルファンサービスメンバー「ＴｉｇｅｒｓＧｉｒｌｓ」の２０２６年シーズンメンバーが決定したことを発表した。プロフィールは、シーズンの開幕に合わせて公開予定となっている。Ｎｏｎｏａは「阪神タイガース９１年目。新たな歴史を刻む２０２６年シーズンを、タイガースガールズとして皆さんと共にできることをとてもうれしく思います。ドキドキワクワクが詰まった新たな年、チーム総勢１７名で熱く