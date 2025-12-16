愛知県あま市で原付バイクと車が衝突し、原付バイクに乗っていた男性が死亡しました。 【写真を見る】原付バイクと乗用車が信号交差点で出合い頭に衝突 バイクの20代くらいの男性が死亡 警察は信号の状況など調べる 愛知･あま市 警察によりますときょう午前5時45分ごろ、あま市花正の信号交差点で原付バイクと乗用車が出合い頭に衝突しました。 この事故で原付バイクに乗っていた20代くらいの男性が病院に運ばれましたが、約2時