岡山県庁 岡山県は2026年1月29日、ギャンブル等依存症対策推進セミナーをオンラインで開催します。 岡山県によりますと、過去1年以内にギャンブル等依存が疑われる人は、約2万4000人と推定されています。 岡山県は、ギャンブル等依存症の発症・進行・再発の各段階に応じた対策や、本人や家族への支援策などをまとめた「ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定するなどしています。 セミナーでは、講演「