資料米 中国四国農政局が2025年産の主食用の米の収穫量を発表しました。四国地方は21万5800tで前年比で1万6400t増、香川県は5万700tで前年比で3700t増えました。主食用の米の作付面積が増えました。 香川県の作付面積は1万100㏊で、前年比で330ha増えました。10ａ当たりの収量は502㎏で、前年比で21㎏増えています。 香川県の作況指数は104となりました。