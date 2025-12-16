【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 高値を更新しながら着実に上昇し、12月12日には183.16円をつけ、直近の高値を更新する強い動きが見られた。先週週前半は181円台後半での動きが中心となったが、週の中盤以降は182円台が定着し１２日に高値を付けた後、週明け15日にも１８３円台を付けたが、その後はやや調整の動きが見られた。もっともそれまでの上昇の勢いを大きく損なうものではない。 テクニカル分