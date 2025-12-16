【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 高値圏での強固な推移を示したが、終盤にやや調整の動きが見られた。12月9日には208.948円の高値を記録。その後208円台を中心に推移し、特に先週前半は強い買いが確認された。12月15日は208.592円まで上昇したものの、終値は207.626円と調整売りが目立った。高値圏での利益確定売りや、上値の重さが意識された結果である可能性が高い。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: