アジア株上海株3週間ぶり安値、投資家心理悪化当局が大規模支援策に消極的 東京時間11:15現在 香港ハンセン指数 25232.94（-395.94-1.54%） 中国上海総合指数 3826.04（-42.22-1.09%） 台湾加権指数 27547.63（-319.31-1.15%） 韓国総合株価指数 4023.15（-67.44-1.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 8610.60（-24.44-0.28%） アジア株は下落、ナスダック3営業日続落を受けハイテク関連が