【通貨別まとめと見通し】南アランド円 先週のまとめ 比較的強い上昇モメンタムを伴い、レンジを切り上げる動きを見せたが、その後利益確定の売りが入った。直近高値圏である9.20円台を突破し、12月12日には9.2622円の高値を記録した。その後、終値ベースでは、9.20円台を維持する動きが続き、特に15日は9.2440円で引けた。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 9.25-9.26（12月12日の高値9.2622）9.30 - **サ