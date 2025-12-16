愛知県豊川市で、クリスマスの贈り物に人気の赤いバラの出荷が最盛期を迎えています。豊川市は出荷量が全国トップクラスのバラの産地で、地元JAの出荷センターには五分咲き程のバラが集められ、品質のチェックが進められています。およそ30軒の農家が入るJAのバラ部会では、年間を通じて150以上の品種を栽培していますが、この時期が赤いバラの出荷のピークだということです。出荷作業はクリスマスイブ前日の2