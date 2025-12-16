５日、新疆ウイグル自治区のカラス口岸で、輸出を待つ建設車両。（ウルムチ＝新華社配信／劉哲）【新華社ウルムチ12月16日】中国新疆ウイグル自治区のカラス口岸（通関地）を通じた自動車輸出が急増している。今年の輸出台数は8日時点で2万台を突破し、前年同期比38％増えて過去最高を記録した。同地は中国・タジキスタン間の唯一の陸路通関地で、タジキスタンのほか、アフガニスタンやパキスタン、ウズベキスタンなど中央アジ