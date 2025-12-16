来年の愛知・名古屋アジア大会の組織委員会会長を務める大村秀章愛知県知事は16日の記者会見で、主催者のアジア・オリンピック評議会が2競技の追加実施を求めたことに「実務的な協議で出た話ではなく、対応できない」と述べた。