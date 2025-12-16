柔道男子66キロ級で世界選手権優勝2度の丸山城志郎氏（32）の妻で元モデルの丸山クルミさん（30）が15日、自身のインスタグラムを更新。結婚8年目での結婚式を報告した。「これまで試合続きですぐには挙げることができなかった結婚式を結婚8年目にしてようやく執り行うことができました」と報告。「これまで支えてくださった皆さまに改めて感謝の気持ちをお伝えしたいとの思いから披露宴も開催させていただきました」とつづっ