アメリカのトランプ大統領はイギリスの公共放送「BBC」に対し、総額で100億ドル、日本円で1兆5000億円あまりの賠償を求めて提訴しました。複数のアメリカメディアは15日、2021年1月6日の連邦議会襲撃事件の直前に行われたトランプ大統領の演説の映像を編集したBBCの番組をめぐり、名誉を傷つけられたとして、フロリダ州の連邦地裁に訴えを起こしたと報じました。損害賠償の請求額は総額で100億ドル、日本円で1兆5000億円あまりに上