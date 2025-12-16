「”老後安心プロジェクト”をやっている 去年の収益は657パーセント」などと“投資”に誘われ、能代市に住む40代の女性が現金約2,000万円をだまし取られました。能代警察署の調べによりますと能代市に住む40代の女性は9月下旬、SNSのインスタグラムで投資に関する動画を見つけたのをきっかけに、通話アプリのラインのグループでやり取りを始めました。その後、投資のアシスタントや先生を名乗る相手に、「”老後安心