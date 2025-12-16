今月12日に発生した脱線・転覆事故の影響で一部の区間で運休していた秋田内陸線が、16日の始発から全線で運転を再開しました。山粼愛子記者「秋田内陸線の阿仁合駅です。この駅から運転見合わせとなっていた角館駅間を運行する列車がきょうから運転を再開しました」秋田内陸線は先週金曜日、12日の早朝、下りの始発列車が北秋田市の荒瀬駅と萱草駅の間を走行中に脱線・転覆しました。事故の影響で阿仁合駅と角館駅の間で運休