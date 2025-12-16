ギラヴァンツ北九州は16日、増本浩平監督(43)が引き続きチームの指揮を執ることが決まったと発表した。増本監督は過去にガイナーレ鳥取の指揮官などを歴任し、昨季から北九州へ。今季J3リーグ戦では8位だった。続投に際してクラブ公式サイトを通じ、「来シーズンも皆さんと共に戦える事になり、大変嬉しく思います」とコメント。「今まで以上に鐵の覚悟をもって成長、前進し、この2シーズンの悔しさを忘れずに更に厳しく強く