横浜F・マリノスは16日、GK飯倉大樹(39)、FW宮市亮(33)、DF松原健(32)、MF喜田拓也(31)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンの契約に合意したと発表した。横浜FMは今季15位でJ1残留。リーグ戦での成績は飯倉が9試合出場、宮市が22試合出場、松原が21試合出場、キャプテンの喜田が26試合出場2ゴールとなっている。