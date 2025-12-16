急性大動脈解離になりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「急性大動脈解離」で急死する前に現れる症状はご存知ですか？急死する原因も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修 「急性大動脈解離」とは？ 急性大動脈解離とは、大動脈の壁が裂けてしまう重篤な疾患です。 大動脈は、心臓から全身へ血液を送り出すための人体で最も