アイウェアを中心としたスポーツ＆ライフスタイルブランドの「オークリー（OAKLEY）」が、契約アスリートであるスノーボードの平野歩夢選手のシグネチャーゴーグル発売を記念し、トークイベントを開催した。平野選手は、12月12日に中国・張家口で行われたワールドカップ（W杯）初戦で優勝し、2026年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪出場が確実視されている。「今回の五輪には、（練習の時間だけでなく、食事や睡眠など）生活の全