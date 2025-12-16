福山雅治、永瀬廉（King & Prince）、吉田羊の3ショットが、映画＆SPドラマ『ラストマン』の公式Xで公開され、ファンの注目を集めている。 【写真】福山雅治＆永瀬廉＆吉田羊の“家族写真”のような3ショット【動画】福山雅治＆永瀬廉＆吉田羊の好きなお寿司ネタは？『THE神業チャレンジSP』SNS限定予告 ■ドレスアップした福山雅治＆永瀬廉＆吉田羊が“神業フェイク”に挑戦！ 『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日