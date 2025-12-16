キネマ旬報社の公式Xにて、Snow Manの目黒蓮を起用した『キネマ旬報』1月号（12月19日発売）、『キネマ旬報NEXT』Vol.69（12月22日発売）の表紙ビジュアルが公開され、話題を集めている。 【画像】目黒蓮『キネマ旬報』『キネマ旬報NEXT』表紙ビジュアル／『ほどなく、お別れです』完成報告会の様子 ■前髪をはらりと落とし、こちらを見つめる目黒蓮 『キネマ旬報』の表紙では、目黒が白Tシャツに黒のブルゾンを着用。前髪をは