国際卓球連盟（ITTF）は16日、2025年第51週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30に日本勢5選手がランクイン 男子シングルスでは、「WTTファイナルズ香港2025」で悲願の初優勝を飾った張本智和（トヨタ自動車）が1つ順位を上げて日本勢最高位の4位に浮上。初戦で世界ランク1位の王楚欽（中国）と激突し3ー4で敗れた18歳・松島輝空（木下グループ）が8位をキープし、2選手がトップ10に入った。続いて戸上隼