16日前引けの日経平均株価は続落。前日比644.55円（-1.28％）安の4万9523.56円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は302、値下がりは1251、変わらずは49と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は57.16円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が56.15円、東エレク が45.12円、ファナック が40.78円、フジクラ が33.59円と並んだ。 プラス寄与度トッ