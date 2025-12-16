16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数440、値下がり銘柄数903と、値下がりが優勢だった。 個別ではアセンテック、エス・サイエンス、誠建設工業が一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、日本電技、佐藤渡辺、林兼産業、久世など34銘柄は年初来高値を更新。セーラー万年筆、セイファート、宮入バルブ製作所、京都きもの友禅ホールディングス、やまみ