16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.8％増の1978億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.7％増の1473億円だった。 個別では政策保有解消推進ＥＴＦ 、ＯｎｅＥＴＦトピックス 、ｉシェアーズＭＳＣＩジャパン高配当利回りＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本高配当株アク