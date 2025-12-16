16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数141、値下がり銘柄数424と、値下がりが優勢だった。 個別ではかっこ、ｍｏｎｏＡＩｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙがストップ高。カルナバイオサイエンスは一時ストップ高と値を飛ばした。ＦＵＮＤＩＮＮＯ、ナルネットコミュニケーションズ、ＧＭＯメディア、フロンティアインターナショナル、ＳＢＩインシュアランスグループなど7銘柄は年初来高値を更新。