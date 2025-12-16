16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 9565326.3 41760 ２. 日経Ｄインバ 1362962.16050 ３. 野村日経平均 1078938.9 51420 ４. 純金信託797129.5 20430