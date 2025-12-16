読売新聞社がまとめた「『信頼できる生成ＡＩ』との共生に関する提言」に対し、関係閣僚からは１６日の閣議後記者会見で、賛同や理解を示す声が相次いだ。提言は国産ＡＩ（人工知能）の開発にあたり、国の自律性を向上させることや、日本社会に根付いた倫理観や価値観を反映させることなどを求めている。林総務相は「幅広い項目についてとりまとめた提言だ」と評した。国産ＡＩ開発の推進が提言に盛り込まれたことに関連し、