来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。「ジョーカー」５枚、充実の布陣大学駅伝３冠を狙った前回は３位。リベンジの舞台へ、機運は高まっている。前田康弘監督が「ジョーカー（切り札）」として名前を挙げ