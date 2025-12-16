関西地方で正月の雑煮に使われる縁起物「祝だいこん」の収穫が、岐阜市で始まりました。直径3センチ、長さ20センチほどと細長い「祝だいこん」は、切り口が丸くなるため「角が立たない」と、関西では雑煮に入れて新年の縁起担ぎをするということです。岐阜市では30年ほど前から関西向けの生産を始め、今では全国のおよそ9割のシェアを占めるといい、今月26日までに60万本から65万本を出荷する予定です。