高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第57回）が16日に放送され、トキ（高石）がヘブン（トミー・バストウ）に怪談を披露しようとする様子が描かれると、ネット上には「おトキちゃん、覚醒!!」「神回」「ここで鳥取の布団がくるのも胸熱」などの反響が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』怪談を披露するトキ（高石あかり）ヘブンとトキ