横浜ＦＭは１６日、ＧＫ飯倉大樹（３９）、ＦＷ宮市亮（３３）、ＤＦ松原健（３２）、ＭＦ喜田拓也（３１）と、明治安田Ｊ１百年構想リーグおよび２０２６／２７シーズンの契約に合意したことを発表した。チーム最年長の飯倉は、今季５〜６月まで９試合連続で先発出場するなど存在感を発揮。宮市は複数回の脳しんとうでシーズン終盤は離脱することになったが、２２試合に出場。シーズン序盤には右サイドバックの新境地も開拓し