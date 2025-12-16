俳優の木村拓哉さん（53）が2025年12月10日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との散歩ショットを披露した。「昼間は暖か！」木村さんは、「昼間は暖か！」といい、愛犬との2ショットを投稿。「そのうちに色味を合わせて...」とつづり、「今日もいっぱい歩いたね」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、サングラスをかけ、モコモコのダークブラウンのアウターとパンツを着用。よく晴れた冬空の下、愛犬の横に膝を抱