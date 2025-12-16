ＤｅＮＡの牧秀悟内野手が１６日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２億５０００万円（推定）でサインした。今季は７月３１日のヤクルト戦で左手親指付け根のじん帯を負傷し、９３試合の出場で打率２割７分７厘、１６本塁打４９打点。「１４３試合出たい中でけがをして１年間戦えなかったのは本当にチームに迷惑をかけましたし、悔しい１年でしたけど、けがしたからこそ支えてくれたサポーターの皆さんと