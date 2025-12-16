おかゆが、2025年12月24日に初の配信シングル「君ならできる」をリリースすることを発表した。本楽曲は、寒い冬から、桜咲く春に向かって頑張っている人、みなさんへ送る、心からの応援ソングになっているという。今回、リリースに先駆けておかゆSNSで募集した頑張っている人・モノ・コトの画像、動画を募集し、投稿した画像・動画を掲載しているMVを制作。「君ならできる」MVティザー映像がおかゆSNSなどで順次公開され、フルの映