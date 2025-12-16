JALホノルルマラソン2025世界最大級の市民マラソン「JALホノルルマラソン2025」が現地時間14日、米ハワイ州のホノルル市で行われた。初のフルマラソンで力走した人気俳優に、ファンも騒然となった。ホノルルマラソンに出場したのは、俳優の藤木直人。人生で初めて42.195キロに挑んだ。レース後、「藤木直人 OFFICIAL STAFF」がXを更新。「1214」のゼッケンをつけ、完走メダルを手に充実の表情を浮かべる藤木の写真とともに、