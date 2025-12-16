新井薬師前にある「手打ち蕎麦 吉」が絶品の自家挽き・自家製麺（機械打ち）の国産二八そばを完成させた。そして、令和7（2025）年11月末に、手打ちそばと機械打ち大衆そばのハイブリッド店として業態を変更。平日（水〜金）の夜と土日は従来通りの「手打ち蕎麦 吉」、平日（水〜金）の昼は「国産二八そば スタンド」として機械打ちの二八そばと立ち食いそば的なお手頃な値段のメニューをそろえて営業する。【画像】こんなに本格