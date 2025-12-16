高松北警察署 自宅に大麻を所持したとして、高松市中新町の無職の男（53）が16日、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、男は12月9日午後2時20分頃、自宅で大麻 13.265ｇを所持した疑いが持たれています。 男は12月5日、高松市のスーパーマーケットで弁当を盗んだとして現行犯逮捕されました。その後の捜査で警察が男の自宅を捜索し、大麻を見つけました。