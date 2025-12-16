レイズ＆カンパニーから、5種類のヒト型セラミドと高機能イオン還元水を組み合わせたスキンケア第4弾「レイテノールモイストジェル」が登場。肌改善サロン「レイテノール」の知見を活かし、エイジング世代の肌にみずみずしさとハリを与える保湿ジェルです。 レイズ＆カンパニー「レイテノールモイストジェル」 発売日：2025年12月14日(日)価格：6,930円(税込)内容量：50mL(1回3プッシュ朝晩使用で約1.5か月分)販売