公益財団法人武田科学振興財団が、2026年度の研究助成に関する募集要項を決定しました。医学・生命科学分野における独創的・先駆的な研究を対象に、2026年1月6日（火）より募集が開始されます。 武田科学振興財団「2026年度研究助成」 募集開始日：2026年1月6日（火）助成総額：23億9,700万円（予定）助成総件数：603件（予定）公式サイト：https://www.takeda-sci.or.jp/research/assist/ 1963年の設立以来、わが