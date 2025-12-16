Ãæ±ûÆüÊó¤¬14Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¿½ÂæÎµ¡Ê¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡ËÁ°´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥¿±ÇÁü¤¬¡ÖË½¹Ô¤«¡¢¿Æ¤·¤ß¤ÎÉ½¸½¤«¡×¤¬ÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡ËHD¤ÎÁª¼ê¤é¤¬µåÃÄÂ¦¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤ÎË½¸À¡¢Ë½¹Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÀ§Àµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¡¢±¶»³µåÃÄ¤Ï¿½´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤2¡¢3½µ¸å¤Ë½éÆ°Á¼ÃÖ·Á¼°¤Î·Ù¹ð¸øÊ¸½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð´ÆÆÄ¤ÎË½¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤ÈÁª¼ê¤é¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤é¤Ï