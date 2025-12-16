滋賀県湖南市の立志神社が、草津線沿線に位置する「やまなみ工房」とコラボレーションした特別企画を実施。やまなみ工房の作家が描いた電車アートをあしらった特別御朱印と授与品用封筒が、2026年1月より順次、数量限定で頒布されます。 立志神社×やまなみ工房「電車アート特別御朱印」 特別御朱印 頒布開始日：2026年1月1日（木）授与品用封筒 頒布開始日：2026年1月12日（月・祝）初穂料：特別御朱印 1,000円