ポーランドの上院議員が生放送中にインタビューしてきた女性記者の襟に付けられたマイクを突然触って消そうとした場面がとらえられ議論が起きている。英サン紙などによると、11日にポーランド下院の廊下で公営放送TVPのユスティナ・ドブロシュ・オラチ記者が右派政党「法と正義」のボイチエフ・スクルキエビチ上院議員にウクライナ戦争関連交渉にポーランドが相次ぎ参加を見合わせた理由を尋ねた。討論が続く間にスクルキエビチ議