「スレイヤーズ」原作35周年を記念して開催される大規模展覧会「原作35周年記念 スレイヤーズ展 〜ごぉずおん〜」の横浜会場における追加グッズ情報が、12月15日(月)18:00に公式HP・公式Xにて公開されました。キャラクターが日常に寄り添う実用的なアイテムから、特別な空間を演出する展覧会モチーフ商品まで、ファン必見のラインナップが揃いました。 「原作35周年記念 スレイヤーズ展 〜ごぉずおん〜」追加グッズ