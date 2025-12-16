観光物産土産卸を行う有限会社明星企画が、世界的人気キャラクター「モンチッチ」を使用した新商品「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」を販売開始。2025年12月下旬より、福島県内の観光施設やサービスエリアなどで順次展開される、福島限定のご当地アイテム第2弾です。 明星企画「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」 発売時期：2025年12月下旬より順次価格：1,200円(税別)販売場所：福島県内の観光施設、