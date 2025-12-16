日本人類学会など2団体がアイヌ民族の遺骨収集について、謝罪する声明を発表したことなどを受けて、木原官房長官は、「アイヌであることを理由に差別することはあってはならない」と改めて強調しました。日本人類学会と日本考古学協会は15日、アイヌ民族の遺骨収集について反省を示し、謝罪する声明を発表しました。また日本文化人類学会を含めた関係3団体がアイヌ民族への不当で差別的な言動の是正に取り組むとする声明を発表しま