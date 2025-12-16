フィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が１５日、フジテレビ系「ネプリーグ」に出演。クイズで赤面間違いを発言してしまい、膝から崩れ落ちた。村上は提示された９つの漢字で３文字熟語を作れ、というクイズに挑戦。「大丈夫」「世間体」「生意気」という熟語が作れたが、時間に追われる村上は焦りまくり。「たいせいたい！」「せけんたい！」などと言うも、全く答えられず、ラストでなぜか「せいかんたい」と答えてし