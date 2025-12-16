銃声が二度響いた深夜、アマゾン奥地の金鉱山で2人の男が血まみれで倒れていた――。NHKディレクターが目にしたのは、暴力と恐怖が日常化した“無法地帯”の現実だった。なぜ殺人は起き、死はどう扱われたのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）アマゾン最深部の不法金鉱山で暮らす男たちを追ったノンフィクション作家・国分拓氏の文庫『ガリンペイロ』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む