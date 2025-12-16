無念さ・悔しさを隠すことなく、思いっきり表情に出した。「大和証券Mリーグ2025-26」12月15日の第2試合で、道中でトップ目を快走していた渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が、終盤の南2局4本場に痛恨の放銃。放送席が「めっちゃ膨れてる」「下唇、出ちゃってます！」と爆笑する表情になってしまった。【映像】痛恨…多井隆晴、全力の“しょんぼり顔”普段から試合展開によってクルクルと表情を変える多井だが、この日はさらに出ま